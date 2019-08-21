Строительство займёт около пяти лет
Работы по строительству крупнейшего в России второго Северомуйского тоннеля начали на Байкало-Амурской магистрали в Бурятии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании «Северомуйский тоннель-2», учрежденной группой «Сибантрацит».
Известно, что первая группа строителей в составе 100 человек уже прибыла на объект.
«Они начали создание вахтового городка, включающего общежития, административно-бытовой комплекс и другие объекты. До конца года новые строители БАМа займутся возведением завода железобетонной тоннельной обделки, непосредственно проходка тоннеля начнется в 2020 году», цитирует сообщение ТАСС.
Новый тоннель будет идти параллельно действующему. Его строительство будет вестись с двух сторон. Ожидается, что пропускная способность на этом участке БАМа увеличится до 100 млн т грузов в год после ввода в эксплуатацию второго Северомуйского тоннеля.
Это самый большой тоннель в России на Байкало-Амурской магистрали (БАМ), его протяжённость составляет более 15 км. Вторая очередь тоннеля будет иметь ту же длину, диаметр превысит 10 м. Строительство займёт около пяти лет.
Северомуйский тоннель был открыт в декабре 2003 года, своё название он получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит.
На БАМе в Бурятии началось строительство второго туннеля
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