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В Улан-Удэ подешевела картошка

В Улан-Удэ подешевела картошка
Экономика,  Фото:pixabay.com
Мэрия предоставила статистические данные о средних ценах за неделю

По данным статистики за прошедшую неделю в Улан-Удэ подорожали огурцы на 5,62 руб. или 13,8 %, масло сливочное на 12,57 руб. или 1,9 %, вермишель на 66 копеек или 1 %. Снизилась стоимость на картофель, капусту, морковь, помидоры в среднем на 4,64 руб. или 7,7 %, чай чёрный байховый на 13,89 руб. или 2,5 %, сахар песок на 1,02 руб. или 2,1 %.

В Чите наибольший рост цен наблюдался на картофель на 5,13 руб. или 14,4 %, морковь на 1,15 руб. или 2,4 %, рис на 60 копеек или 1 %. Наибольшее снижение цен отмечено на капусту, огурцы, помидоры в среднем на 7,24 руб. или 8,6 %, соль на 0,48 руб. или 3 %, сахар на 1,21 руб. или 2,5 %.

В Иркутске наценились яйцо куриное на 0,77 руб. или 1,6 %, пшено на 81 копейку или 1,3 %. Подешевели картофель, капуста, лук, морковь, огурцы, помидоры в среднем на 3,82 руб. или 7,1 %.

Об этом сообщает управление по информационной политике. 
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