Глава Бурятии побывал на открытии выставки «День поля – 2019»



Сегодня, 2 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов участвует в межрегиональной выставке «День поля – 2019» в Тарбагатайском районе.



- Уважаемые хлеборобы! Уважаемые гости! Уважаемые наши заслуженные коллективы! Хочу всех поздравить с таким светлым праздником – Днём поля – и отдать должное тому труду, тому созиданию, которое вы несёте. Накормить людей – что может быть важнее? Продовольственная безопасность – стратегическая задача всего государства. Когда у человека есть хлеб на столе, когда он сыт, силен – он и здоров, он может что-то созидать, творить, работать, детей растить, – поздравил присутствующих Алексей Цыденов.



В программе выставки демонстрация посевов сельскохозяйственных культур на поле, конкурс пахарей. Сельхозпредприятия района демонстрируют технику, площадки зерноскладов, заготовку кормов, сообщают в пресс-службе правительства Бурятии.

