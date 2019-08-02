 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Августа

01 Августа

Популярное

Глава Бурятии побывал на открытии выставки «День поля – 2019»

Глава Бурятии побывал на открытии выставки «День поля – 2019»
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Выставка проходит в Тарбагатайском районе республики

Сегодня, 2 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов участвует в межрегиональной выставке «День поля – 2019» в Тарбагатайском районе.

- Уважаемые хлеборобы! Уважаемые гости! Уважаемые наши заслуженные коллективы! Хочу всех поздравить с таким светлым праздником – Днём поля – и отдать должное тому труду, тому созиданию, которое вы несёте. Накормить людей – что может быть важнее? Продовольственная безопасность – стратегическая задача всего государства. Когда у человека есть хлеб на столе, когда он сыт, силен – он и здоров, он может что-то созидать, творить, работать, детей растить, – поздравил присутствующих Алексей Цыденов.

В программе выставки демонстрация посевов сельскохозяйственных культур на поле, конкурс пахарей. Сельхозпредприятия района демонстрируют технику, площадки зерноскладов, заготовку кормов, сообщают в пресс-службе правительства Бурятии.
выставка сельское хозяйство Бурятия Алексей Цыденов Тарбагатайский район
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии побывал на открытии выставки «День поля – 2019»
Глава Бурятии побывал на открытии выставки «День поля – 2019»
Экономика, 02.08.2019
Выставка проходит в Тарбагатайском районе республики
Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Экономика, 02.08.2019
В его рамках реализуют 15 проектов на сумму 196 миллиардов рублей
На «Дне поля» в Бурятии выберут лучшего пахаря
На «Дне поля» в Бурятии выберут лучшего пахаря
Экономика, 31.07.2019
Также там покажут более 20 видов сельхозтехники
В Бурятии покажут яровое тритикале и суданскую траву
В Бурятии покажут яровое тритикале и суданскую траву
Экономика, 29.07.2019
Мероприятие «День поля» пройдёт в Тарбагатайском районе
Бурятский техникум получил новые тракторы и аэронавигатор
Бурятский техникум получил новые тракторы и аэронавигатор
Экономика, 26.07.2019
Республиканский межотраслевой техникум получил три современных трактора, агронавигатор, диагностический сканер «Джон Дир»
На озеленение Улан-Удэ направят более миллиона рублей
На озеленение Улан-Удэ направят более миллиона рублей
Экономика, 26.07.2019
На сайте администрации появился проект озеленения столицы Бурятии
Предложения горожан включат в программу развития Улан-Удэ
Предложения горожан включат в программу развития Улан-Удэ
Экономика, 26.07.2019
Необычный интерактивный опрос запущен на сайте https://goroduu.ru
В Бурятии назвали среднюю зарплату сисадминов
В Бурятии назвали среднюю зарплату сисадминов
Экономика, 26.07.2019
Сегодня, 26 июля, свой профессиональный праздник отмечают системные администраторы
Перевозки пассажиров в поезде Иркутск – Улан-Батор выросли
Перевозки пассажиров в поезде Иркутск – Улан-Батор выросли
Экономика, 25.07.2019
За 6 месяцев 2019 года международным поездом № 306/305 Иркутск – Улан-Батор перевезено более 11 тысяч пассажиров
В Бурятии озвучили оборот розничной торговли
В Бурятии озвучили оборот розничной торговли
Экономика, 25.07.2019
За 2018 год оборот розничной торговли в Бурятии составил 177,1 млрд. рублей
Проект реконструкции очистных Улан-Удэ подорожает на миллиарды
Проект реконструкции очистных Улан-Удэ подорожает на миллиарды
Экономика, 25.07.2019
«При реконструкции очистных Улан-Удэ выявлены проблемы, но мы ищем пути решения», - заявил глава Бурятии
Село в Забайкалье получило миллион рублей на парк
Село в Забайкалье получило миллион рублей на парк
Экономика, 24.07.2019
Парковую зону возле дома культуры начали благоустраивать в селе Олинск Нерчинского района Забайкальского края
Госдума вдвое снизит НДС на фрукты и ягоды для их удешевления
Госдума вдвое снизит НДС на фрукты и ягоды для их удешевления
Экономика, 24.07.2019
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о снижении НДС для плодово-ягодной продукции до 10%
Делегация Северной Кореи работает в Бурятии
Делегация Северной Кореи работает в Бурятии
Экономика, 24.07.2019
Весной обсуждалось открытие прямых авиарейсов из Улан-Удэ на северокорейские курорты
В Ангарске строят набережную
В Ангарске строят набережную
Экономика, 24.07.2019
Чиновники специально поехали осматривать объект в дождь

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^