Глава Бурятии побывал на открытии выставки «День поля – 2019»

Выставка проходит в Тарбагатайском районе республики
Сегодня, 2 августа, глава Бурятии Алексей Цыденов участвует в межрегиональной выставке «День поля – 2019» в Тарбагатайском районе.
- Уважаемые хлеборобы! Уважаемые гости! Уважаемые наши заслуженные коллективы! Хочу всех поздравить с таким светлым праздником – Днём поля – и отдать должное тому труду, тому созиданию, которое вы несёте. Накормить людей – что может быть важнее? Продовольственная безопасность – стратегическая задача всего государства. Когда у человека есть хлеб на столе, когда он сыт, силен – он и здоров, он может что-то созидать, творить, работать, детей растить, – поздравил присутствующих Алексей Цыденов.
В программе выставки демонстрация посевов сельскохозяйственных культур на поле, конкурс пахарей. Сельхозпредприятия района демонстрируют технику, площадки зерноскладов, заготовку кормов, сообщают в пресс-службе правительства Бурятии.
Выставка проходит в Тарбагатайском районе республики
В его рамках реализуют 15 проектов на сумму 196 миллиардов рублей
Также там покажут более 20 видов сельхозтехники
Мероприятие «День поля» пройдёт в Тарбагатайском районе
Республиканский межотраслевой техникум получил три современных трактора, агронавигатор, диагностический сканер «Джон Дир»
На сайте администрации появился проект озеленения столицы Бурятии
Сегодня, 26 июля, свой профессиональный праздник отмечают системные администраторы
За 6 месяцев 2019 года международным поездом № 306/305 Иркутск – Улан-Батор перевезено более 11 тысяч пассажиров
За 2018 год оборот розничной торговли в Бурятии составил 177,1 млрд. рублей
«При реконструкции очистных Улан-Удэ выявлены проблемы, но мы ищем пути решения», - заявил глава Бурятии
Парковую зону возле дома культуры начали благоустраивать в селе Олинск Нерчинского района Забайкальского края
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о снижении НДС для плодово-ягодной продукции до 10%
Весной обсуждалось открытие прямых авиарейсов из Улан-Удэ на северокорейские курорты
Чиновники специально поехали осматривать объект в дождь