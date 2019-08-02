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Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»

Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ТОР «Забайкалье»
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
В его рамках реализуют 15 проектов на сумму 196 миллиардов рублей

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего развития «Забайкалье». Об этом он сообщил на совещании в Чите 1 августа.

«В рамках ТОР планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти 200 миллиардов рублей. Должны быть созданы более девяти тысяч новых рабочих мест. Ключевой проект – Удоканское медное месторождение, одно из крупнейших в мире. Благодаря режиму ТОР, можно снизить финансовую нагрузку на этот проект, реализовать его в короткие сроки», – сообщил премьер-министр.

Министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов отметил, что в экономическом плане правительство РФ видит потенциал Забайкалья в запасе природных ресурсов, лесопромышленном и агропромышленном комплексах и выгодном приграничном расположении.

«Низкая плотность транспортной инфраструктуры сдерживает развитие, особенно на севере Забайкалья, где как раз сосредоточены основные запасы полезных ископаемых. В связи с этим, мы распространяем на регион систему налоговых льгот и преференций «Территории опережающего развития». Будет осуществляться поддержка проектов по строительству инфраструктурных объектов», – сказал он.

Территория опережающего развития «Забайкалье» расположена в Сретенском, Калганском, Александрово-Заводском, Балейском, Могойтуйском, Газимуро-Заводском, Нерчинском, Забайкальском, Каларском, Акшинском, Красночикойском, Борзинском, Могочинском, Дульдургинском, Нерчинско-Заводском, Приаргунском, Петровск-Забайкальском, Агинском, Шилкинском, Чернышёвском, Хилокском и в Улетовском районах края, в городе Чите и посёлке Агинское.

В рамках ТОР запланирована реализация 15 инвестиционных проектов.

В рамках проекта «Байкальской горной компании» будет построен современный горно-металлургического комбинат по добыче и переработке медной руды, производству катодной меди и товарного сульфидного концентрата.

Для обеспечения работы проекта «Экополигон» запланировано строительство полигона твёрдых коммунальных отходов и мусоросортировочного комплекса с глубокой переработкой отходов и производства продукции из вторичного сырья.

На базе племенного завода «Комсомолец» планируется создание крупного агропромышленного комплекса.

В ходе проекта «Тугнуйского разреза» пройдёт освоение Никольского месторождения со строительством конвейера и очистных сооружений и увеличение объёмов добычи в Забайкальском крае на этом месторождении в 7,3 раза.

Цель инвестиционного проекта «Дальцветмета» – строительство и вывод на проектную производственную мощность горноперерабатывающего предприятия на золоторудном месторождении «Наседкино», включая строительство золотоизвлекательной фабрики.

Проект «Тунгуйской обогатительной фабрики» предполагает строительство модуля обогащения угля мелкого класса.

По проекту компании «Омчак» построят горно-перерабатывающее предприятие «Верхне-Алиинское» на базе золоторудных месторождений в Балейском районе края.

Проект «СК Энергожилстрой ЖБИ» обеспечит строительство завода современного крупнопанельного домостроения для обеспечения доступным и качественным жильём.

Цель проекта предприятия «Тасеевское» – строительство комплекса кучного выщелачивания на базе месторождения отходов балейской золотоизвлекательной фабрики.

Создание производства бронированных одноковшовых фронтальных погрузчиков с разнообразным оборудованием обеспечит проект компании «Восток-Агро».

Строительство и запуск линии по производству пеллет с последующим экспортом продукции в страны юго-восточной Азии состоятся благодаря инвестиционному проекту «Основы».

Освоение Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд и производство свинцово-цинкового концентрата предусмотрено в рамках проекта «Байкалруд».

Организация производства по добыче руды подземным способом на базе Уконинского месторождении планируется по проекту «Хорт-В».

На базе компании «Золотая гора» ожидаются производство свинцово-цинкового концентрата и строительство ГОКа для переработки полиметаллических руд.

Кроме того, один из проектов направлен на создание цехов по выпуску продукции собственного производства.

Общий объём инвестиций составит 196 миллиардов рублей, будет создано 9210 новых рабочих мест, планируемые налоговые отчисления всех уровней за 10 лет составят 31 миллиард рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
территории опережающего развития Забайкальский край премьер-министр России
 
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