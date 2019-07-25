В Бурятии озвучили оборот розничной торговли

За 2018 год оборот розничной торговли в Бурятии составил 177,1 млрд. рублей



Это практически столько же, сколько было годом ранее, сообщает Бурятстат.



Оборот розничной торговли на душу населения сложился в размере 180 тысяч рублей.



- В структуре оборота розничной торговли преобладали пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия (51,3 %). Покупка населением пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий осуществлялась опережающими темпами (+0,3 %) по сравнению с покупкой непродовольственных товаров (+0,1 %), - сообщили в Бурятстате.





