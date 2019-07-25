За 2018 год оборот розничной торговли в Бурятии составил 177,1 млрд. рублей
Это практически столько же, сколько было годом ранее, сообщает Бурятстат.
Оборот розничной торговли на душу населения сложился в размере 180 тысяч рублей.
- В структуре оборота розничной торговли преобладали пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия (51,3 %). Покупка населением пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий осуществлялась опережающими темпами (+0,3 %) по сравнению с покупкой непродовольственных товаров (+0,1 %), - сообщили в Бурятстате.
В Бурятии озвучили оборот розничной торговли
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