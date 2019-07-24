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Село в Забайкалье получило миллион рублей на парк

Село в Забайкалье получило миллион рублей на парк
Экономика,  Фото:правительство Забайкальского края
Парковую зону возле дома культуры начали благоустраивать в селе Олинск Нерчинского района Забайкальского края

Местные жители сами инициировали проект и выиграли грант по государственной программе Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий». Около одного миллиона рублей направлено из регионального бюджета на реализацию проекта, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ходе поездки в Нерчинский район врио губернатора Забайкалья Александр Осипов ознакомился с ходом работ в парке.

Как сообщила Александру Осипову глава поселения «Олинское» Оксана Шмакотина, в реализации проекта задействованы более 130 жителей села, помогают предприниматели. В парке уже высажено более 160 саженцев сосны, планируется установить беседку, скамейки, уложить тротуарную плитку, оборудовать открытую сцену, освещение.

Также в районе в прошлом году по этой же программе был поддержан проект благоустройства в селе Знаменка. Там был восстановлен сквер памяти, прилегающего к территории сельского храма Божьей Матери «Знамение».

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