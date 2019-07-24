Село в Забайкалье получило миллион рублей на парк

Экономика, Фото: правительство Забайкальского края

Парковую зону возле дома культуры начали благоустраивать в селе Олинск Нерчинского района Забайкальского края



Местные жители сами инициировали проект и выиграли грант по государственной программе Забайкальского края «Устойчивое развитие сельских территорий». Около одного миллиона рублей направлено из регионального бюджета на реализацию проекта, сообщает пресс-служба краевого правительства.



В ходе поездки в Нерчинский район врио губернатора Забайкалья Александр Осипов ознакомился с ходом работ в парке.



Как сообщила Александру Осипову глава поселения «Олинское» Оксана Шмакотина, в реализации проекта задействованы более 130 жителей села, помогают предприниматели. В парке уже высажено более 160 саженцев сосны, планируется установить беседку, скамейки, уложить тротуарную плитку, оборудовать открытую сцену, освещение.



Также в районе в прошлом году по этой же программе был поддержан проект благоустройства в селе Знаменка. Там был восстановлен сквер памяти, прилегающего к территории сельского храма Божьей Матери «Знамение».



