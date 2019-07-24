Госдума вдвое снизит НДС на фрукты и ягоды для их удешевления

Госдума одобрила во втором чтении законопроект о снижении НДС для плодово-ягодной продукции до 10%



Сейчас эта ставка составляет 20%. Поручение о ее снижении дал президент Путин по итогам встречи с представителями российских садоводческих хозяйств, сообщает пресс-служба Госдумы.



- Необходимо обеспечить доступность качественной плодово-ягодной продукции и поддержать отечественных производителей. Несмотря на значительный рост отрасли в последнее время, количество ввозимой продукции все еще превышает собственное производство более чем в полтора раза. Задача – создать дополнительные условия для импортозамещения, — пояснял необходимость поправок Вячеслав Володин.



Закон позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов.



- Снижение НДС позволит выровнять условия налогообложения организаций, осуществляющих производство и реализацию плодово-ягодной продукции, и товаропроизводителей, реализующих другие виды товаров, для которых в настоящее время уже действует десятипроцентная ставка НДС, - поясняют в Госдуме.



Окончательно законопроект будет принят позже в третьем чтении.



