В Ангарске строят набережную

Экономика, Фото: мэрия Ангарска

Чиновники специально поехали осматривать объект в дождь



В Ангарске идёт строительство набережной реки Китой.



23 июля состоялось выездное совещание с представителями подрядных организаций. Оно началось около старого Китойского моста. Здесь уже завершено асфальтирование спортивных и прогулочных дорожек. В ходе осмотра выявлен ряд недочетов, сообщает пресс-служба мэрии Ангарска.



- Правильно, что поехали осматривать набережную именно в дождь. Сразу увидели проблемные места, где ливневки не справляются с потоками воды. Где-то особенности рельефа, где-то нет канализации или высокий бордюр. Все эти факты зафиксированы. Будем решать возникающие вопросы, – подчеркнул мэр Ангарска Сергей Петров.



Кроме устранения замечаний по ливневой канализации, подрядчику необходимо оборудовать пешеходные переходы и сделать специальные съезды для маломобильных горожан. Также мэр поручил специалистам обустроить у входа в парк имени 10-летия Ангарска площадку для разворота транспорта.



Ещё одна цель выезда – окончательно утвердить расположение малых архитектурных форм на протяжении всей набережной. Это скамейки, тренажёры и детские игровые комплексы. В нескольких местах будут оборудованы парковки, чтобы обеспечить свободный доступ к набережной всех желающих. Открытие набережной запланировано на конец сентября.

