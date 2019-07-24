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В Ангарске строят набережную

В Ангарске строят набережную
Экономика,  Фото:мэрия Ангарска
Чиновники специально поехали осматривать объект в дождь

В Ангарске идёт строительство набережной реки Китой.

23 июля состоялось выездное совещание с представителями подрядных организаций. Оно началось около старого Китойского моста. Здесь уже завершено асфальтирование спортивных и прогулочных дорожек. В ходе осмотра выявлен ряд недочетов, сообщает пресс-служба мэрии Ангарска.

- Правильно, что поехали осматривать набережную именно в дождь. Сразу увидели проблемные места, где ливневки не справляются с потоками воды. Где-то особенности рельефа, где-то нет канализации или высокий бордюр. Все эти факты зафиксированы. Будем решать возникающие вопросы, – подчеркнул мэр Ангарска Сергей Петров.

Кроме устранения замечаний по ливневой канализации, подрядчику необходимо оборудовать пешеходные переходы и сделать специальные съезды для маломобильных горожан. Также мэр поручил специалистам обустроить у входа в парк имени 10-летия Ангарска площадку для разворота транспорта.

Ещё одна цель выезда – окончательно утвердить расположение малых архитектурных форм на протяжении всей набережной. Это скамейки, тренажёры и детские игровые комплексы. В нескольких местах будут оборудованы парковки, чтобы обеспечить свободный доступ к набережной всех желающих. Открытие набережной запланировано на конец сентября.
набережная
 
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