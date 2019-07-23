Большинство граждан России получают 23,5 тысячи рублей в месяц
Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на предварительные данные Росстата за апрель этого года.
Модальный показатель заработка в стране оказался вдвое ниже среднего показателя – 47, 7 тысяч рублей. Модальный, то есть чаще всего встречающийся показатель, отражает реальный доход большинства россиян.
По словам специалистов, столь заметная разница между модальной и средней величиной заработка говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе, уточняют «Известия».
Названа самая распространённая зарплата в России
Экономика, Фото:
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