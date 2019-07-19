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В Иркутске-2 откроется детская поликлиника и женская консультация

В Иркутске-2 откроется детская поликлиника и женская консультация
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Строительство обойдётся в 1,5 миллиарда рублей

Вскоре в иркутском микрорайоне Иркутск-2 начнётся строительство комплекса объектов здравоохранения при Медсанчасти ИАПО, сообщает RosTender.info.

В микрорайоне откроется детская поликлиника на 400 посещений в смену и женская консультация на 200 посещений.

Под строительство выделен участок в квартале, ограниченном улицами Украинской, Просвещения, Авиастроителей и Жукова.

Стоимость возведения объектов оценивается в 1,5 млрд рублей, средства поступят из областного бюджета. Как ожидается, строительство завершится через два года – в ноябре 2021 года.

Правительство Иркутской области объявило тендер по выбору подрядчика для проведения строительно-монтажных работ. Заявки от участников принимают до 1 августа, и в тот же день конкурсная комиссия назовет победителя.

Заказчиком работ выступает Управление капстроительства Иркутской области, уточняет RosTender.info.


Тендерhttp://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/irkutsk/39903046-tender-vypolnenie-podryadnyh-rabot-po-obektu-kompleks-obektov-zdravoohraneniya-detskaya-poliklinika-na-400-poseshchenij-jenskaya
поликлиника больница
 
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