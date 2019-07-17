К участникам торгов были заявлены избыточные требования
Комиссия Бурятского УФАС выдала комитету по инфраструктуре администрации Кижингинского района и республиканскому агентству по государственным закупкам предписание внести изменения в документацию к аукциону на строительство спортивного зала в селе Чесан. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.
Предписание выдано в связи нарушениями, установленными в результате рассмотрения жалоб ООО «Группа компаний «БайкалРесурс» и ООО «Стикс».
Так, заказчик установил неправомерные требования к используемым материалам - плотности кладочных растворов, длине и глубине повреждений гипсокартона, температуре самовоспламенения растворителя и так далее. Чтобы узнать значения этих показателей, участнику на момент составления заявки необходимо иметь материалы в наличии, что не является его обязанностью.
Избыточные требования к описанию в заявке характеристик материалов нарушают законодательство и могут привести к ограничению количества участников закупки.
Чтобы устранить допущенные нарушения, заказчику и уполномоченному органу придется переписать закупочную документацию. При этом сроки подачи заявок на участие в торгах будут продлены, а уже поданные заявки необходимо будет возвратить.
Строительство спортзала в Кижингинском районе откладывается
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