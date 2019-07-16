В Улан-Удэ отремонтировали два проблемных участка дорог

- Два участка дорог находились в ненормативном состоянии в июне 2019 года, – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Бурятии Максим Киреенко. – На улице Конечной дефекты возникли по причине коммунальной аварии. Стоит сказать, что у нас на карте было отмечено несколько таких участков, коммунальные службы не всегда вовремя восстанавливают асфальт после аварийных работ.











В Улан-Удэ устранили нарушения на двух участках дорог по улице Конечной и улице Боевой в Улан-Удэ. Об этом сообщила сегодня пресс-службе ОНФ в Бурятии,По улице Конечной вблизи дома №24 проспекта Строителей был некачественно выполнен ремонт дорожного полотна. Общественники направили запрос в администрацию города Улан-Удэ о принятии мер.Согласно ответу, на участке обнаружено разрушение свода канализационного коллектора. Комитет по строительству обязал МУП «Водоканал» выполнить ремонтные работы по замене аварийного участка и восстановлению дорожного участка.На карте проекта «Дорожная инспекция» жители оставили ещё один сигнал – решётка ливневой канализации была установлена ниже уровня дорожного полотна и превышала норматив на 5 см. Нарушение было исправлено.