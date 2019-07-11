Москва одобрила реконструкцию Дворца детского творчества в Улан-Удэ

Реконструировать Дворец детского творчества планировалось ещё к 350-летию Улан-Удэ
Министерство просвещения России одобрило реконструкцию Дворца детского и юношеского творчества в Улан-Удэ. Об этом сообщил экс-глава Бурятии, ныне сенатор Вячеслав Наговицын.
- Ранее в рамках правительственного часа на Совфеде выступала министр просвящения России Ольга Юрьевна Васильева, по нашей инициативе в итоговый документ в адрес минпроса был включен такой пункт. Как стало известно на заседании Совфеда, Бурятия стала одним из регионов, чьи просьбы удовлетворены, - поделился Наговицын.
Реконструкция Дворца детского творчества ранее была включена в план мероприятий при подготовке к 350-летнему юбилею Улан-Удэ, которое отмечалось в 2016 году. Тогда федеральный бюджет приостановил финансирование.
- Однако по поручению главы Бурятии мы продолжаем лоббировать включение не исполненных мероприятий в различные программы, - добавил Вячеслав Наговицын.
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