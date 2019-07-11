Официальная безработица в Бурятии составляет 1,4%

Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2019 года в Бурятии составил 1,4%



Половине из обратившихся в государственные учреждения занятости нашли новую работу, сообщает правительство Бурятии.



Всего на 1 июля, безработными числятся 6,3 тысячи человек. В банке вакансий находится около 12,7 тысяч вакансий постоянного и временного характера.



С января по июнь было трудоустроено около 7,3 тысяч жителей Бурятии.



