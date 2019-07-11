Уровень регистрируемой безработицы на 1 июля 2019 года в Бурятии составил 1,4%
Половине из обратившихся в государственные учреждения занятости нашли новую работу, сообщает правительство Бурятии.
Всего на 1 июля, безработными числятся 6,3 тысячи человек. В банке вакансий находится около 12,7 тысяч вакансий постоянного и временного характера.
С января по июнь было трудоустроено около 7,3 тысяч жителей Бурятии.
Официальная безработица в Бурятии составляет 1,4%
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