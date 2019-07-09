В Бурятии не все леса внесли в реестр

Неучтённые леса обнаружились в Закаменском районе
Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии имеются леса, расположенные на землях, не входящих в состав государственного лесного фонда и не значащихся в реестре муниципальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Администрацией района не проводили мероприятия, направленные на охрану, защиту и воспроизводство лесов. Не проведено лесоустройство, не разработан лесохозяйственный регламент, земельные участки, занятые лесами, не поставлены на кадастровый учёт.
К администрации муниципального образования предъявлен иск о понуждении разработать и утвердить лесохозяйственный регламент, поставить на кадастровый учёт указанные земельные участки. Иск удовлетворён.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.
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