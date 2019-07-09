В Бурятии не все леса внесли в реестр

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Неучтённые леса обнаружились в Закаменском районе



Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии имеются леса, расположенные на землях, не входящих в состав государственного лесного фонда и не значащихся в реестре муниципальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Администрацией района не проводили мероприятия, направленные на охрану, защиту и воспроизводство лесов. Не проведено лесоустройство, не разработан лесохозяйственный регламент, земельные участки, занятые лесами, не поставлены на кадастровый учёт.



К администрации муниципального образования предъявлен иск о понуждении разработать и утвердить лесохозяйственный регламент, поставить на кадастровый учёт указанные земельные участки. Иск удовлетворён.



Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.