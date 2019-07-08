В Бурятии приняли 5-летнюю программу развития посёлков БАМа

Экономика, Фото: пресс-служба правительства РБ

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал о пятилетней программе сотрудничества республики с ОАО «РЖД»



Программа предусматривает развитие посёлков на БАМе, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



- Это именно социальное развитие без привязки к объёму перевозок, программа привязана к условиям жизни людей. Это и здравоохранение, и образование, сфера культуры и дороги. Это программа, которая направлена на создание качественных условий жизни на БАМе, - сообщил Алексей Цыденов.



Второй этап развития БАМа предусматривает 150-процентное увеличение объемов грузоперевозок.



- Это масштабная задача, которая требует решения целого комплекса вопросов - и строительство, и новые технологии, и решение социальных проблем, и обеспечение кадрами, - сказал глава республики.



На праздновании 45-летия БАМа в городе Тынде (Амурская область) помощник президента РФ Игорь Левитин отметил, что основная проблема развития БАМа – это кадры.



- Если мы сюда не направим специалистов, по БАМу не проедут просто. Нужно возвращать людей на БАМ - это главная задача, - заявил Левитин.



Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов добавил, что развитие БАМа находится в повестке федерального правительства.



- Мы все помним, насколько сложной, трудоемкой и ресурсоемкой было первая часть этого проекта. Дело тут не в деньгах, а в сроках строительства, скорости реализации этого объекта и наложение этой скорости на потребность в пропускной способности. Поэтому мы сейчас смотрим финансово-экономическое и технологическое обоснование, но с повестки дня этот вопрос не снят, - сказал Максим Акимов.



