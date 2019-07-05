Минтруд пересмотрел список запрещённых для российских женщин профессий
Документ заменит утверждённый правительством почти 20 лет назад список из 456 видов работ, официально недоступных для женщин, сообщает РБК.
После масштабного пересмотра перечня минтруд предложил снять запрет для женщин на работу:
- водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т;
- членом палубной команды (боцманом, шкипером и матросом) судов всех видов флота;
- парашютистом;
- машинистом электропоезда;
- слесарем по ремонту автомобилей;
- рыбаком прибрежного лова, занятым на ручной тяге закидных неводов и подледном лове рыбы на закидных неводах;
- трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства и др.
Минтруд разрешит россиянкам работать дальнобойщиками и боцманами
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