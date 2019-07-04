В Улан-Удэ приступили к реализации проекта «Чистая вода»

В Железнодорожном районе Улан-Удэ началось строительство насосной станции и сетей водоснабжения по улице Клеверной.Кроме того, в этом году в Железнодорожном районе в проект вошло строительство сетей водоснабжения по улиц Расковой, Ольховой, Ковалевской, Шишкина, Крамского. Переулок Герцена.- После проведения конкурсных мероприятий определены подрядные организации. Так, строительством сетей водоснабжения по улице Расковой, Ольховой, переулок Герцена и строительством насосной станции и сетей водоснабжения по улице Клеверной занимается подрядная организация ООО «Росинвестстрой». Работы уже начаты, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.Строить сети водоснабжения по улицам Ковалевской, Шишкина, Крамского будет ООО «СК «Олимп», работы начнутся в первой половине июля. На эти цели выделено свыше 75 миллионов рублей.Всего в 2019 году в рамках федерального проекта «Чистая вода» из федерального бюджета Улан-Удэ предоставлена субсидия в размере 150,6 миллионов рублей.