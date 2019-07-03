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В Бурятии хотят возродить судоходное производство

В Бурятии хотят возродить судоходное производство
Экономика,  Фото:страница Антона Виноградова
Антон Виноградов изучает опыт судостроителей из других регионов

В Бурятии вновь заговорили о возрождении судоходного производства. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава полпредства Бурятии при президенте России Антон Виноградов.

Он посетил завод «Красное Сормово» во время федерального форума «Производительность 360», который проходит в Нижнем Новгороде.

- Изучаем положительный опыт оптимизации процесса изготовления продукции, в частности, изготовления объёмной секции кормовой оконечности М1. Время протекания процесса сокращается с 50 до 24 дней, а количество производимых судов в год увеличивается с 8 до 15, - написал он.



По его словам, коллеги охотно делятся положительным опытом, который планируется применить на производственных предприятиях республики.

«Хотите реанимировать судоходное производство?» - уточнила пользователь в комментариях.

«Изучаем положительный опыт по оптимизации для внедрения в Бурятии», - ответил Антон Виноградов, а затем добавил: «Да!»




Как сообщал «Байкал-Daily», в 2014 году Улан-Удэнская судостроительная компания была признана банкротом. Долги превысили 20 миллионов рублей.

В конце 2017 года власти Бурятии сообщали о планах по возрождению речного туризма. Было принято решение о судоходстве по Селенге. Проводились дноуглубительные работы и прочистка каналов в порту Турка.
судоходство
 
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