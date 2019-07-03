В Бурятии хотят возродить судоходное производство

- Изучаем положительный опыт оптимизации процесса изготовления продукции, в частности, изготовления объёмной секции кормовой оконечности М1. Время протекания процесса сокращается с 50 до 24 дней, а количество производимых судов в год увеличивается с 8 до 15, - написал он.









«Изучаем положительный опыт по оптимизации для внедрения в Бурятии», - ответил Антон Виноградов, а затем добавил: «Да!»













