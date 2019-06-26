Распоряжение подписал глава Бурятии
В селе Гурульба Иволгинского района Бурятии построят детский сад на 280 мест.
ООО «СК Спецстрой» получило для строительства детсада землю. Участок выделен в аренду без проведения торгов. Соответствующее распоряжение подписал 24 июня глава Бурятии Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2019 года в Гурульбе была построена новая современная школа.
Весной стало известно, что ещё в одном пригороде селе Хойто-Бэе построят школу на 450 мест и детский сад на 280 мест.
В Бурятии выделили землю для строительства детсада в Гурульбе
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 26.06.2019
Распоряжение подписал глава Бурятии
Экономика, 26.06.2019
Пособие получают малообеспеченные семьи
Основной период трудоустройства несовершеннолетних приходится на лето
В республике отремонтируют старообрядческие храмы и проведут фестиваль
Новые ограничения по потребительским кредитам должны защитить заёмщиков
В дело вмешалась прокуратура
Бурятия получит более 230 млн на переселение из аварийных домов
В Чите стал дороже АИ-98
Должностное лицо оштрафовали на 30 тысяч рублей
Экономика, 22.06.2019
Все услуги центра для жителей Бурятии будут бесплатными
Экономика, 22.06.2019
После реконструкции будут созданы все условия для получения полноценного образования детей
Министр сельского хозяйства Бурятии назвал показатели «очень большим достижением»
До 66% жителей Бурятии получат качественную питьевую воду
Уложили асфальт, установили урны и лавочки
В регионе построят животноводческую ферму