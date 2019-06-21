Даба-Жалсан Чирипов: «Программы по развитию сельхозпроизводства дают результат»

Министр сельского хозяйства Бурятии назвал показатели «очень большим достижением»



В ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным был поднят вопрос необходимости поддержки сельхотоваропроизводителей по всей стране.



- Объём товарной продукции фермерских хозяйств вырос за последнее время на 45%. Это, в принципе, приличный рост, и без поддержки государства это было бы невозможно, - отметил Путин.



Общий объём поддержки сельхозотрасли в 2018 году составил 254 млрд рублей, в 2019 году - свыше 300 млрд рублей. Около 45% средств получили крупные хозяйства, фермерские хозяйства – 16%.



В Бурятии оказывается поддержка при создании крестьянских фермерских хозяйств. В 2018 году министерство сельского хозяйства республики выдало 42 гранта на создание подобных ферм, поддержано 3 проекта по созданию семейных животноводческих ферм: молочного направления в Баргузинском районе, мясного направления в Джидинском районе и (впервые) по мараловодству в Тункинском районе.



Создан Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации в Бурятии, введены новые меры государственной поддержки в виде субсидирования части затрат на улучшение материально-технической базы, на уплату процентов по кредитам и займам.



Также, в 2018 году образован региональный информационно-селекционный центр, на базе которого с 1 января 2019 года возобновила свою деятельность Государственная племенная служба Бурятии с полным лабораторным оснащением. Таким образом, в Бурятии приступили к системной работе по возрождению племенного дела в республике.



Как итог - в 2018 году объёмы производства продукции сельского хозяйства составили 16,5 млрд рублей, что на 6,9% выше уровня 2017 года.



- Это очень большое достижение, потому что за этими цифрами стоит не министерство сельского хозяйства, а труд сотен и тысяч наших сельских жителей. Это самое главное, - прокомментировал министр сельского хозяйства и продовольствия Даба-Жалсан Чирипов. - На сегодняшний день Бурятия на условиях софинансирования участвует во всех программах министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Приоритет мы отдаём развитию, прежде всего, своей продукции, и активно продвигаем программу «Сделано в Бурятии». Как следствие, из года в год растет и количество скота, и производство мяса в товарном секторе. То есть те программы, которые сегодня работают по развитию малого и среднего предпринимательства, дают ощутимый результат.



Например, мясной продукцией республика обеспечена почти на 60%, а яйцом – на 41%.



Продукция республиканских предприятий вышла и за пределы республики.



- Продукция популярна потому что там нет добавок. Это чисто мясная, натуральная продукция, - объяснил Даба-Жалсан Чирипов.



Сегодня в республике поддерживается животноводство. «Свинокомплекс Восточно-Сибирский» и свинокомплекс «Николаевский» в общем содержат порядка 90 тысяч голов свиней. Поддерживается производство баранины, что отразилось на расширении ассортимента местных предприятий общественного питания за счёт блюд из этого вида мяса. В настоящее время изучаются зарубежные рынки для возможного экспорта баранины за пределы республики, что в последующем может дать толчок развитию овцеводства.



С 2015 года министерство сельского хозяйства и продовольствия поддерживает открытие сельскохозяйственных потребительских кооперативов молочной направленности, которые не только закупают молоко, но и перерабатывают его, выпуская готовую продукцию. В результате жители республики получили возможность каждый день покупать свежее молоко местного производства.



Дальнейшее развитие малых форм хозяйствования продолжит региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», объём финансирования которого до 2024 года составит в общей сложности 445 млн рублей. В рамках регпроекта в предпринимательскую деятельность, связанную с ведением сельского хозяйства, будет вовлечено более 1000 человек. Для владельцев ЛПХ и фермеров будут проводиться обучающие семинары по вопросам сельхозкооперации, для крестьянских (фермерских) хозяйств предусмотрена грантовая поддержка (АГРОСТАРТАП), сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



