Генплан Улан-Удэ изменят под полмиллиона человек

В новый Генплан включен третий мост через Уду и два варианта моста через реку Селенгу



В столице Бурятии обсудят стратегический документ - Генеральный план Улан-Удэ.



3 июля в 14:00 в администрации Улан-Удэ по ул. Ленина, 54 пройдут публичные слушания. Каждый житель города сможет ознакомиться с изменениями в Генеральный план Улан-Удэ и внести свои предложения, сообщает управление по информационной политике города.



Данный стратегический документ является основой для градостроительного зонирования территории города. Опираясь именно на него принимаются правила землепользования и застройки г. Улан-Удэ, проекты планировки, которые собственно и регулируют строительство в зоне общественной деловой застройки, жилой зоне, территориях с особыми условиями использования и т.д.



Генеральный план – это графическое отображение существующих и планируемых программ социально-экономического развития города. Он затрагивает практически все отрасли Улан-Удэ, сообщил председатель комитета по архитектуре и градостроительной политике Михаил Мясищев.



Прежний Генеральный план датирован 2008 годом, за минувшее десятилетие многое изменилось, социально-экономические условия, требования Градостроительного кодекса, санитарно-защитные зоны и другие. Он был спроектирован на численность населения в 400 тысяч человек, исходя из этих данных рассчитывалась потребность в детских садах, школах, жилье, поликлиниках, зеленых насаждениях и т.д.



По данным официальной статистики на 2019 год в Улан-Удэ проживает более 430 тысяч человек, а по данным сети городских поликлиник эти цифры намного больше. Нынешний Генеральный план рассчитан на численность в 550 тысяч человек.



Научно-обоснованные предложения по пространственному развитию Улан-Удэ, наиболее рациональному использованию, эффективному сочетанию имеющихся территорий, корректировке технико-экономических показателей уже с новой численностью разработали специалисты ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» из Москвы в соответствии с муниципальным контрактом № 9 от 16 октября 2017 года.



Во время публичных слушаний 3 июля будет представлена презентация, которая расскажет о планируемых изменениях. Специалисты «Гипрогора» провели большую работу по сбору и анализу данных, ознакомились с программами развития инженерных сетей, транспортной сети, социальной сферы. Так, в Генплан включен новый мост через Уду, который начнут строить в этом году, а также два варианта моста через реку Селенгу. Предусмотрен проект берегоукрепления реки Селенги, разработан новый пассажирский маршрут от мкрн. Горького вдоль железной дороги и до ул. Пищевой, чтобы миновать пробки по ул. Терешковой и в кварталах.



- Генеральный план – это документ, который выполнен крупными мазками, - сказал Михаил Мясищев, - Это стратегия, направление, в котором нужно двигаться городу. На основании генплана разрабатываются правила застройки, землепользования, проекты планировок.



После обсуждения на публичных слушаниях, измененный Генеральный план будет отправлен на согласование в федеральные министерства и ведомства.



- На сегодняшний день имеются неурегулированные вопросы, в том числе по функциональному зонированию, по землям находящимся в собственности Российской Федерации (Минобороны, БурНИИСХ, РЖД). Эти вопросы необходимо решать с участием федеральных структур, в рамках согласования проекта, предусмотренного Градостроительным кодексом России, - пояснил Михаил Мясищев.



После этого этапа согласования наступит последний – проект Генерального плана будет направлен на утверждение городскому Совету депутатов до 31 декабря 2019 года, а срок утверждения народными избранниками до 30 апреля 2020 года.



Ознакомиться генеральным планом можно на сайте администрации Улан-Удэ в разделе «Градостроительная политика».



Чтобы принять участие в публичных слушаниях, необходимо захватить с собой копию паспорта.



