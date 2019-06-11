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Новая дорога в обход Усолья-Сибирского обойдётся в 16 миллиардов

Новая дорога в обход Усолья-Сибирского обойдётся в 16 миллиардов
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Дорожники возведут на этом участке 6 транспортных развязок

В Иркутской области вскоре приступят к строительству участка трассы Р-255 «Сибирь» в обход города Усолье-Сибирское, сообщает RosTender.info.

Управление автомагистрали Красноярск-Иркутск Федерального дорожного агентства объявило тендер по выбору подрядчика для строительства участка протяженностью 42 км от 1797 км до 1842 км трассы «Сибирь».

Победитель тендера этим летом должен будет приступить к строительству дороги первой категории с четырьмя полосами движения. Проезжую часть расширят – сейчас она составляет 7 метров, ширина новой дороги будет насчитывать 15 метров. Дорожники возведут на этом участке 6 транспортных развязок, в том числе 3 многоуровневые, несколько мостов и 2 надземных пешеходных перехода.

Новый обход позволит увеличить пропускную способность федеральной трассы «Сибирь». Как ожидается, его введут в строй в ноябре 2024 года.

Заявки на участие в тендере от строительных организаций принимаются до 27 июня, а 4 июля планируется выбрать победителя. Максимальная стоимость договора с ним составит 16 млрд 334 млн рублей, средства поступят из федерального бюджета.



Тендер - http://rostender.info/region/irkutskaya-oblast/usole-sibirskoe/39225087-tender-byudjetnye-investicii-v-obekty-kapitalnogo-stroitelstva-gosudarstvennoj-sobstvennosti-stroitelstvo-i-rekonstrukciya
дорожный ремонт
 
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