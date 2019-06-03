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Забайкальские овцеводы получили почти 143 тысячи ягнят

Забайкальские овцеводы получили почти 143 тысячи ягнят
Экономика,  Фото:pixabay.com
В регионе подвели итоги окотной кампании в овцеводстве

В Забайкальском крае завершилась окотная кампания в овцеводстве. Всего объягнилось 155 968 овцематок, получено 142 938 ягнят. Об этом на оперативном совещании главы региона Александра Осипова 3 июня доложил министр сельского хозяйства Денис Бочкарев.

По его словам, это меньше по сравнению с уровнем прошлого года на 5% или на 7 043 ягнёнка. Выход ягнят составил 89 ягнят на 100 овцематок, имевшихся на 1 января 2019 года. В племенных хозяйствах объягнилось 47 762 овцематки, получено 45 636 ягнят. Выход ягнят составил 92 ягнёнка на 100 овцематок.

Денис Бочкарев пояснил, что снижение показателей по получению приплода произошло из-за снижения поголовья в ряде районов края. Теперь перед животноводами стоит задача по сохранению приплода, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

овцеводство
 
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