В регионе подвели итоги окотной кампании в овцеводстве
В Забайкальском крае завершилась окотная кампания в овцеводстве. Всего объягнилось 155 968 овцематок, получено 142 938 ягнят. Об этом на оперативном совещании главы региона Александра Осипова 3 июня доложил министр сельского хозяйства Денис Бочкарев.
По его словам, это меньше по сравнению с уровнем прошлого года на 5% или на 7 043 ягнёнка. Выход ягнят составил 89 ягнят на 100 овцематок, имевшихся на 1 января 2019 года. В племенных хозяйствах объягнилось 47 762 овцематки, получено 45 636 ягнят. Выход ягнят составил 92 ягнёнка на 100 овцематок.
Денис Бочкарев пояснил, что снижение показателей по получению приплода произошло из-за снижения поголовья в ряде районов края. Теперь перед животноводами стоит задача по сохранению приплода, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Забайкальские овцеводы получили почти 143 тысячи ягнят
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