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В Бурятии появится региональный центр единоборств

В Бурятии появится региональный центр единоборств
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Проект поддержал Юрий Трутнев

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ работал вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 1 февраля он посетил Физкультурно-спортивный комплекс. Трутневу презентовали проекты спортивных объектов, которые планируется построить в республике, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Юрий Трутнев поддержал проект республиканского центра единоборств площадью 4 тысячи квадратных метров.

- Министр спорта Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал о строительстве регионального центра по стрельбе из лука и ледового дворца, которые финансируются из федерального бюджета. Также министр презентовал проект регионального центра единоборств. Строительный объём здания 20 тысяч кв.м., а общая площадь – 4136 кв.м. В центре могут проводиться учебно-тренировочные сборы национальных команд по различным видам единоборств – вольной борьбе, боксу, самбо, дзюдо, каратэ, тхэквондо, - прокомментировала пресс-служба Правительства республики.

Ответ зампреда был утвердительным.

Юрий Трутнев посетил также тренировки секций по самбо, боксу, вольной борьбе и стрельбе из лука.

В зале единоборств зампред вручил грамоты спортсменам из Бурятии- участникам фестиваля боевых искусств, приуроченного к перекрёстному Году культуры России и Японии. Фестиваль состоялся в октябре 2018 года в Окинаве.


фото - пресс-служба правительства РБ


Также Юрий Трутнев пообещал вернуться в Улан-Удэ с мастер-классом. Высокопоставленный чиновник серьёзно увлекается спортом и является председателем президентского совета Ассоциации Киокусинкай России и имеет разряд 5 дан каратэ киокусинкай.

- Надо будет приехать ещё раз и провести у вас мастер-класс, - сказал Юрий Трутнев.

спорт единоборства
 
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