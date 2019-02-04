В Бурятии появится региональный центр единоборств

В зале единоборств зампред вручил грамоты спортсменам из Бурятии- участникам фестиваля боевых искусств, приуроченного к перекрёстному Году культуры России и Японии. Фестиваль состоялся в октябре 2018 года в Окинаве.

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