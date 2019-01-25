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Для подготовки специалистов Улан-Удэнского авиазавода откроют кафедру в Улан-Удэ

Для подготовки специалистов Улан-Удэнского авиазавода откроют кафедру в Улан-Удэ
Экономика,  Фото:Пресс-служба правительства РБ
В Бурятском институте инфокоммуникаций будет создана базовая кафедра для подготовки специалистов в соответствии с кадровыми потребностями АО «Улан-Удэнский авиационный завод»

В пятницу, 25 января, соглашение о сотрудничестве подписали Министерство образования и науки РБ, Улан-Удэнский авиационный завод и Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, филиалом которого является Бурятский институт инфокоммуникаций. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Планируется подготовка по ряду направлений: информатике и вычислительной технике, электронике, радиотехнике и системам связи, проектированию и технологии радиоэлектронных средств, конструированию и технологии электронных средств, монтажу и техническому обслуживанию и ремонту электронных приборов и устройств.
 
- Подписание соглашения о сотрудничестве позволит готовить квалифицированные и востребованные кадры для крупнейшего предприятия республики. В этой связи роль высшей школы в социально- экономическом развитии региона очевидна. Символично, что подписание проходит в Татьянин день - День российского студенчества. Не сомневаюсь, что открытие новых направлений подготовки в институте инфокоммуникаций заинтересует абитуриентов и даст возможность не только обучаться в Бурятии, но и начинать свою профессиональную деятельность именно в республике, - сказал министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов. 

Базовая кафедра начнет свою работу в сентябре 2019 года, сообщил ректор Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Валерий Беленький. Для организации образовательного процесса в филиале дополнительно будут привлекаться преподаватели Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики. 

Управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых отметил необходимость подготовки квалифицированных кадров. 

- Мы провели серьёзную работу для подписания этого трёхстороннего соглашения. Очень рад, что переговоры с СИБГУТИ и министерством образования и науки республики были результативными. Надеюсь, что совместная работа, наконец, обеспечит реальное производство Бурятии квалифицированными кадрами, современными профессионалами, обладающими не только теоретическими, но и практическими навыками, - сказал Леонид Белых.
УУАЗ
 
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