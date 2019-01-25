Жители Окинского района получили доступ к высокоскоростному интернету

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru. Из архива

Качество широкополосного интернета лично проверил Алексей Цыденов



В январе 2019 года завершено строительство оптоволоконной линии связи в Окинском районе. Доступ к широкополосному интернету получили 4,5 тысячи жителей районного центра посёлка Орлик, а также жители сёл Саяны и Сорок. Теперь высокоскоростной интернет и цифровое телевидение доступны жителям всех районных центров Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства региона.



Строительство велось в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства», которая касается населённых пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек. В Бурятии таких сёл 120, из них 65 уже получили доступ к интернету. Остальные 55 подключат к высокоскоростному интернету в 2019 году.



Жители Окинского района получили не только интернет со скоростью до 100 Мбит/с, но и цифровое телевидение. Первым абонентом стал пенсионер Виктор Маланов, а из организаций – Центральная районная больница. В Орлике качество широкополосного интернета лично проверил Алексей Цыденов, глава республики принял участие в сеансе видеосвязи из Центральной районной больницы.



- Радует, что теперь доступ к высокоскоростному интернету имеют все райцентры Бурятии. Это вопрос повышения качества жизни, сейчас без интернета многие государственные услуги получить невозможно. Дальше мы будем в рамках указа федерального проекта «Цифровая экономика» обеспечивать интернетом населённые пункты с численностью от 100 человек, - сказал Алексей Цыденов.



Работы по строительству оптической линии началось в августе 2018 года. Компания построила оптическую линию связи протяжённостью 141 км и создала необходимую телекоммуникационную инфраструктуру внутри сел. Общая сумма инвестиций составила 108 млн рублей. В Окинском районе сложный географический рельеф, линия связи проходила через земли сельхозназначения, по просёлочным дорогам, имеются многократные пересечения водных объектов. Строители сделали 18 дорожных и 29 речных переходов.



По словам директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Андрея Здарова, весной 2019 года планируется строительство новых линий связи в тех микрорайонах Тункинского и Окинского районов, где они отсутствуют.