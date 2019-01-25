Жители Забайкалья и Бурятии получат приоритет программы «Дальневосточный гектар»

Такие правила применимы к новым субъектам ДФО



с 1 февраля 2020 года – право подать заявление на земельный участок в Забайкалье и Бурятии будет предоставлено жителям всех регионов Дальнего Востока;



с 1 августа 2020 года – «дальневосточные гектары» Республики Бурятия и Забайкальского края станут доступны всем россиянам.



- При запуске программы «Дальневосточный гектар» на территории новых регионов Дальнего Востока приоритет будет отдан местным жителям. Важно, чтобы жители Забайкальского края и республики Бурятия первыми получили возможность взять землю, которую они любят и знают, где жили их предки, - подчеркнул генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.



Запуску программы в Забайкальском крае и республике Бурятия будет предшествовать работа по определению региональными властями территорий, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены. В частности, в Федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.РФ» будут, внесены данные о расположении особо охраняемых природных территорий, земель, занятых особо ценными объектами культурного наследия народов Российской Федерации, объектами, включёнными в Список всемирного наследия, историко-культурными заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками, а также местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. Кроме того, будет проведено обучение сотрудников уполномоченных органов и МФЦ, ответственных за приём, обработку и рассмотрение заявлений.



Напомним, программа «Дальневосточный гектар» действует с 2016 года - бесплатный земельный участок можно оформить в 9 субъектах Дальневосточного федерального округа. Согласно данным Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», россияне получили около 49 тысяч участков по программе «Дальневосточный гектар». Ещё по 5,7 тысячам заявлений уполномоченные органы направили положительные ответы. Общим счетом одобрено предоставление 55 тысяч участков, причём из них 7 тысяч - в коллективной форме. Таким образом, участниками программы «Дальневосточный гектар» стали 72,7 тысяч человек.



Закон предполагает свободу выбора земельных участков и видов использования земли: к примеру, можно взять участок площадью в 10 соток для обустройства дачи или строительства индивидуального жилого дома, ведения своего хозяйства, а можно и 10 гектаров, подав коллективное заявление, для фермерского или рекреационного проекта. Оформление участка по программе «Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. Для освоения «дальневосточного гектара» предусмотрены меры господдержки – их перечень размещён на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.



Программа «Дальневосточный гектар» на территории недавно присоединившихся к Дальнему Востоку регионов будет реализована в три этапа. Сначала право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, потом все дальневосточники и уже после этого «дальневосточный гектар» на территории Забайкальского края и республики Бурятия смогут оформить все россияне. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.В проекте поправок в закон о «дальневосточном гектаре», которые распространят действие программы на территорию республики Бурятия и Забайкальского края​, предусмотрены три этапа реализации:– право подать заявление на земельный участок на территории своего региона получат жители, зарегистрированные в этом регионе;