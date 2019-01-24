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В Улан-Удэ подешевели овощи и яйца

В Улан-Удэ подешевели овощи и яйца
Экономика,  Фото:pixabay.com
Наценились крупы, хлеб, мука

По данным статистики за прошедшую неделю в Улан-Удэ выросли цены на крупу гречневую на 1,04 руб., овощи свежие: картофель, капуста, морковь в среднем на 51 копейку, рыбу мороженную неразделанную на 1,39 руб., пшено на 82 копейки, муку пшеничную на 36 копеек, хлеб ржаной, ржано-пшеничный на 76 копеек. Подешевели лук, огурцы, помидоры в среднем на 8,29 руб., яйцо куриное на 1,12 руб.

В Чите наценился на хлеб и булочные изделия из муки пшеничной на 2,46 руб., крупа гречневая на 1,51 руб., сыры сычужные твёрдые и мягкие на 26,38 руб., хлеб ржаной, ржано-пшеничный на 2,49 руб., капуста на 71 копейку, яйцо куриное на 1,82 руб. Наибольшее снижение цен отмечено на овощи свежие: картофель, лук, морковь, огурцы, помидоры в среднем на 1,83 руб., соль поваренную на 24 копейку.

В Иркутске наблюдается рост цен на картофель на 2,87 руб., морковь на 1,36 руб., крупу гречневую на 1,08 руб., муку пшеничную на 68 копеек. Подешевели капуста, лук, огурцы, помидоры в среднем на 5,89 руб., яйцо куриное на 1,16 руб.

Об этом сообщает управление по информационной политике. 
цены на продукты питания
 
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