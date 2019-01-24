Более 94 тысяч единиц иностранного транспорта ввезли в Бурятию

Возбуждено 4 дела об административных правонарушениях



Бурятская таможня постоянно совершает контроль над ввозом личных транспортных средств, зарегистрированных на территории иностранных государств, на территорию Евразийского экономического союза. По итогам 2018 года, в Бурятию было временно ввезено более 94 тысяч единиц иностранного транспорта для личного пользования, сообщает пресс-служба Бурятской таможни.



Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Кирилл Кожемякин напомнил, что иностранцы вправе временно ввозить на территорию ЕАЭС для личного пользования транспортные средства на срок не более одного года. В этот срок они освобождены от уплаты таможенных платежей.



- Если транспортное средство вывозится после истечения максимального срока временного ввоза, возникает не только обязанность по уплате таможенных платежей, но и привлечение физического лица к административной ответственности, - пояснил начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Кирилл Кожемякин.



За прошлый год в отношении иностранцев за нарушение сроков временного ввоза возбудили 4 дела об административных правонарушениях. Были факты незаконной передачи права пользования временно ввезённого транспорта.



Бесплатную консультацию по вопросам таможенного законодательства можно получить в правовом отделении Бурятской таможни по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Военнова, д.5, каб.109. Телефон: 8(3012)-289-040, 289-016.

