В Иркутской области 53 работникам задолжали 600 тысяч рублей зарплаты

Возбуждено уголовное дело
По версии следствия, с мая по декабрь прошлого года руководство предприятия, имея реальную возможность выплачивать денежные средства, не выплачивало заработную плату и иные установленные законом выплаты 53 работникам предприятия. Задолженность составила чуть более 600 тысяч рублей. На сегодня ущерб не возмещён.
В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
- Согласно примечанию к ст. 145.1 УК РФ - Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объёме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления,- уточняют в пресс-служба Следкома.
В ведомстве напоминают, что в случае невыплаты (несвоевременной выплаты) работодателем заработной платы сотрудник имеет право обратиться с заявлением в территориальный следственный отдел по месту работы.