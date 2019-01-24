В Иркутской области 53 работникам задолжали 600 тысяч рублей зарплаты

Возбуждено уголовное дело





Следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, по факту полной невыплаты заработной платы сотрудникам предприятия в Тайшетском районе.По версии следствия, с мая по декабрь прошлого года руководство предприятия, имея реальную возможность выплачивать денежные средства, не выплачивало заработную плату и иные установленные законом выплаты 53 работникам предприятия. Задолженность составила чуть более 600 тысяч рублей. На сегодня ущерб не возмещён.В настоящее время следователями СКР проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.- Согласно примечанию к ст. 145.1 УК РФ - Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в течение двух месяцев со дня возбуждения уголовного дела в полном объёме погасило задолженность по выплате заработной платы, пенсии, стипендии, пособия и иной установленной законом выплате, а также уплатило проценты (выплатило денежную компенсацию) в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и если в его действиях не содержится иного состава преступления,- уточняют в пресс-служба Следкома.В ведомстве напоминают, что в случае невыплаты (несвоевременной выплаты) работодателем заработной платы сотрудник имеет право обратиться с заявлением в территориальный следственный отдел по месту работы.