Коэффициент индексации установили в размере 1,04
С 1 января 2019 года в республике установлена индексация денежных выплат семьям на содержание приёмных детей в размере 1,04. Об этом сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.
- Вознаграждение приёмному родителю установлено в размере 5147,63 рублей за воспитание одного ребёнка. На размер вознаграждения начисляется районный коэффициент, - пояснила пресс-служба минсоцзащиты.
Базовый же размер денежных выплат на содержание ребёнка опекуну и в приёмной семье составляет 4861,58 рублей. Несколько больше размер данного пособия в северных районах республики. Так, с учётом районного коэффициента в Баунтовском, Муйском, Северо-Байкальском районах и Северобайкальске размер выплат составляет 6320,05 рублей, для остальных муниципальных образований республики выплаты выделяются в размере 5833,90 рублей на одного приёмного ребёнка.
- Вознаграждение производится дифференцированно, при этом учитывается возраст ребёнка и состояние его здоровья. За второго и последующего ребёнка устанавливается вознаграждение в размере 3544,90 рублей. За ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста, ребёнка – инвалида и ребёнка с ограниченными возможностями здоровья размер вознаграждения увеличивается на 1772,45 рублей, при наличии двух и более указанных оснований - на 3544,90 рублей, - пояснила пресс-служба министерства.
При принятии в приёмную семью на воспитание 5 и более детей доплата к вознаграждению производится в размере 27809,42 руб. (без учёта районного коэффициента).
В Бурятии проиндексировали выплаты приёмным семьям
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