Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Января

22 Января

Популярное

В Бурятии проиндексировали выплаты приёмным семьям

В Бурятии проиндексировали выплаты приёмным семьям
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Коэффициент индексации установили в размере 1,04

С 1 января 2019 года в республике установлена индексация денежных выплат семьям на содержание приёмных детей в размере 1,04. Об этом сообщила пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

- Вознаграждение приёмному родителю установлено в размере 5147,63 рублей за воспитание одного ребёнка. На размер вознаграждения начисляется районный коэффициент, - пояснила пресс-служба минсоцзащиты.

Базовый же размер денежных выплат на содержание ребёнка опекуну и в приёмной семье составляет 4861,58 рублей. Несколько больше размер данного пособия в северных районах республики. Так, с учётом районного коэффициента в Баунтовском, Муйском, Северо-Байкальском районах и Северобайкальске размер выплат составляет 6320,05 рублей, для остальных муниципальных образований республики выплаты выделяются в размере 5833,90 рублей на одного приёмного ребёнка.

- Вознаграждение производится дифференцированно, при этом учитывается возраст ребёнка и состояние его здоровья. За второго и последующего ребёнка устанавливается вознаграждение в размере 3544,90 рублей. За ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста, ребёнка – инвалида и ребёнка с ограниченными возможностями здоровья размер вознаграждения увеличивается на 1772,45 рублей, при наличии двух и более указанных оснований - на 3544,90 рублей, - пояснила пресс-служба министерства.

При принятии в приёмную семью на воспитание 5 и более детей доплата к вознаграждению производится в размере 27809,42 руб. (без учёта районного коэффициента).
приемные семьи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии проиндексировали выплаты приёмным семьям
В Бурятии проиндексировали выплаты приёмным семьям
Экономика, 23.01.2019
Коэффициент индексации установили в размере 1,04
Тункинскому району Бурятии могут выделить «дальневосточные» субсидии
Тункинскому району Бурятии могут выделить «дальневосточные» субсидии
Экономика, 23.01.2019
Деньги планируется направить на ремонт и строительство объектов социальной сферы
30 миллионов выделили на спортивную инфраструктуру Кабанского района
30 миллионов выделили на спортивную инфраструктуру Кабанского района
Экономика, 23.01.2019
Деньги выделили для проведения зимних сельских игр
В Иркутской области осудили депутата за мошенничество с маткапиталом
В Иркутской области осудили депутата за мошенничество с маткапиталом
Экономика, 23.01.2019
Также под суд пошли женщины, обналичившие материнский капитал 
В Бурятии задолженность по зарплате составляет 46,5 млн рублей
В Бурятии задолженность по зарплате составляет 46,5 млн рублей
Экономика, 22.01.2019
Более 900 человек в Бурятии не получают зарплаты вовремя
В Бурятии предложили производство продуктов класса премиум
В Бурятии предложили производство продуктов класса премиум
Экономика, 22.01.2019
Экологически чистые продукты хотят изготовлять из местного сырья
Появилось видео из новой бурятской школы в Гурульбе
Появилось видео из новой бурятской школы в Гурульбе
Экономика, 22.01.2019
В школе - просторные помещения, коридоры, актовый зал, большой спортзал, лифт и многое другое
В Бурятии 383 семьи получили коров бесплатно
В Бурятии 383 семьи получили коров бесплатно
Экономика, 21.01.2019
Ещё 200 семьям была оказана помощь деньгами
План по вводу жилья в 2018 году в Иркутской области выполнен
План по вводу жилья в 2018 году в Иркутской области выполнен
Экономика, 21.01.2019
Общий объём ввода жилья на территории Иркутской области за минувший год составил 982,3 тысяч квадратных метров
В Бурятии открылась долгожданная школа в Гурульбе
В Бурятии открылась долгожданная школа в Гурульбе
Экономика, 21.01.2019
На строительство школы из республиканского бюджета выделяли более 336 миллионов рублей. ФОТО
Север Бурятии включился в обсуждение программы развития Дальнего Востока
Север Бурятии включился в обсуждение программы развития Дальнего Востока
Экономика, 21.01.2019
В районах республики идёт обсуждение предложений в программу развития Дальнего Востока
В аэропорту Улан-Удэ увеличился пассажиропоток почти на 40%
В аэропорту Улан-Удэ увеличился пассажиропоток почти на 40%
Экономика, 21.01.2019
Аэропорт обслужил в 2018 году 2867 воздушных судов
В Бурятии выдавать «Дальневосточный гектар» начнут с июля
В Бурятии выдавать «Дальневосточный гектар» начнут с июля
Экономика, 17.01.2019
Участниками программы уже стали 73 тысячи россиян
Преференции ДФО скоро начнут действовать в Бурятии
Преференции ДФО скоро начнут действовать в Бурятии
Экономика, 17.01.2019
Глава республики встретился с министром по развитию Дальнего Востока
Медорганизации Забайкалья получили 9 машин «скорой»
Медорганизации Забайкалья получили 9 машин «скорой»
Экономика, 17.01.2019
Потребность автомобилей класса «В» в крае составляет 54 единицы техники, заявка на 2019 год уже оформлена

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^