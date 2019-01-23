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В Иркутской области осудили депутата за мошенничество с маткапиталом

В Иркутской области осудили депутата за мошенничество с маткапиталом
Экономика,  Фото:pixabay.com
Также под суд пошли женщины, обналичившие материнский капитал

Собранные следственными органами СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату Думы Нижнеудинского муниципального образования Александру Леоненко, а также жительницам Нижнеудинска Дарье Бургановой, Ирине Ерошкиной, Юлии Кореньковой, Наталье Кузнецовой, Наталье Овчаровой, Екатерине Саломатовой, Анне Улитиной, Екатерине Шабановой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».

Следствием и судом установлено, что с мая по декабрь 2016 года Леоненко из корыстных побуждений совершил мошенничество при получении выплат. Известно, что женщины обращались в фирму, принадлежащую Леоненко, с намерением обналичить материнский капитал. Фактически никаких сделок с недвижимостью не осуществлялось. Однако депутат, чтобы получить процент, вводил в заблуждение сотрудников пенсионного фонда. После этого на счета женщин зачислялись деньги.

- Следователями в результате кропотливой работы установлено 8 эпизодов противоправной деятельности осуждённых, общая сумма причинённого преступлением ущерба пенсионному фонду России составила чуть более 3 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Следкома.

Следователями СКР по уголовному делу допрошено множество свидетелей. Материалы уголовного дела насчитывают 21 том.

Суд признал Александра Леоненко виновным, его приговорили к 4 годам лишения свободы. Бургановой, Ерошкиной, Кореньковой, Кузнецовой, Саломатовой, Улитиной, Шабановой назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года, дополнительное наказание – штраф в размере 20 тысяч рублей. Овчаровой назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 6 месяцев, дополнительное наказание – штраф в размере 20 тысяч рублей.
 
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