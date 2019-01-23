Также под суд пошли женщины, обналичившие материнский капитал
Собранные следственными органами СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора депутату Думы Нижнеудинского муниципального образования Александру Леоненко, а также жительницам Нижнеудинска Дарье Бургановой, Ирине Ерошкиной, Юлии Кореньковой, Наталье Кузнецовой, Наталье Овчаровой, Екатерине Саломатовой, Анне Улитиной, Екатерине Шабановой. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном размере».
Следствием и судом установлено, что с мая по декабрь 2016 года Леоненко из корыстных побуждений совершил мошенничество при получении выплат. Известно, что женщины обращались в фирму, принадлежащую Леоненко, с намерением обналичить материнский капитал. Фактически никаких сделок с недвижимостью не осуществлялось. Однако депутат, чтобы получить процент, вводил в заблуждение сотрудников пенсионного фонда. После этого на счета женщин зачислялись деньги.
- Следователями в результате кропотливой работы установлено 8 эпизодов противоправной деятельности осуждённых, общая сумма причинённого преступлением ущерба пенсионному фонду России составила чуть более 3 миллионов рублей, - сообщает пресс-служба Следкома.
Следователями СКР по уголовному делу допрошено множество свидетелей. Материалы уголовного дела насчитывают 21 том.
Суд признал Александра Леоненко виновным, его приговорили к 4 годам лишения свободы. Бургановой, Ерошкиной, Кореньковой, Кузнецовой, Саломатовой, Улитиной, Шабановой назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года, дополнительное наказание – штраф в размере 20 тысяч рублей. Овчаровой назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 6 месяцев, дополнительное наказание – штраф в размере 20 тысяч рублей.
В Иркутской области осудили депутата за мошенничество с маткапиталом
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 23.01.2019
Также под суд пошли женщины, обналичившие материнский капитал
Более 900 человек в Бурятии не получают зарплаты вовремя
Экологически чистые продукты хотят изготовлять из местного сырья
В школе - просторные помещения, коридоры, актовый зал, большой спортзал, лифт и многое другое
Ещё 200 семьям была оказана помощь деньгами
Общий объём ввода жилья на территории Иркутской области за минувший год составил 982,3 тысяч квадратных метров
На строительство школы из республиканского бюджета выделяли более 336 миллионов рублей. ФОТО
В районах республики идёт обсуждение предложений в программу развития Дальнего Востока
Аэропорт обслужил в 2018 году 2867 воздушных судов
Участниками программы уже стали 73 тысячи россиян
Глава республики встретился с министром по развитию Дальнего Востока
Потребность автомобилей класса «В» в крае составляет 54 единицы техники, заявка на 2019 год уже оформлена
Монтаж будет проведён до 5 февраля
Прозвучали предложения по малому бизнесу в сельской местности и развитию фермерских хозяйств
Стоимость реконструкции – 1 млн 428 тысяч рублей