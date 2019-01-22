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В Бурятии задолженность по зарплате составляет 46,5 млн рублей

В Бурятии задолженность по зарплате составляет 46,5 млн рублей
Экономика,  Фото:pixabay.com
Более 900 человек в Бурятии не получают зарплаты вовремя

На начало января общая суммарная задолженность по заработной плате перед работниками по сведениям, представленным предприятиями Улан-Удэ, составила 46,5 млн рублей. Это на 106 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. В учёт не вошли субъекты малого предпринимательства, сообщила пресс-служба Бурятстата.

Самая большая сумма задолженности 28,4 млн рублей в сфере строительства, затем в сфере транспорта – 10,5 млн рублей. На обрабатывающем производстве задолженность перед работниками составляет 4,2 млн рублей. Меньше всего задолженности на добыче полезных ископаемых – 3,4 млн рублей.

- Увеличение просроченной задолженности наблюдалось в ОАО «Мостоотряд-34» на 361 тыс. рублей или на 3,8 %, уменьшение – в ЗАО «Улан-Удэстальмост» на 255 тыс. рублей или на 5,7 %. Не изменились размеры просроченной задолженности в ЛК ФГУП УС № 93 при Спецстрое России, в ЛК ООО «Транспортно-строительная компания», ЛК ООО «Золото Чины», ОАО «Авиакомпания Бурятские Авиалинии», - добавила пресс-служба Бурятстата.

Всего же по состоянию на 1 января 2019 года 964 работника не получили своевременно зарплаты. Просроченная задолженность по заработной плате в расчёте на одного работника по городу составила 48220 рублей.

Задолженности в организациях образовались из-за отсутствия собственных средств.
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