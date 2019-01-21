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Север Бурятии включился в обсуждение программы развития Дальнего Востока

Север Бурятии включился в обсуждение программы развития Дальнего Востока
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
В районах республики идёт обсуждение предложений в программу развития Дальнего Востока

Встреча с общественностью Муйского и Северобайкальского районов республики состоялась в администрациях районов. ОБ этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Общественные форумы прошли с участием зампреда правительства РБ - руководителя администрации главы и правительства РБ Баира Цыренова, заместителя министра экономики РБ Владимира Смолина, руководителей местной администрации, работников предприятий и социальной сферы, жителей Муйского и Северобайкальского районов.

Особую важность мнений и предложений жителей ДФО в разработку будущей программы развития Дальнего Востока отметил руководитель администрации главы и правительства республики.

- Сегодня каждый житель района может внести свой вклад в развитие Дальнего Востока, если он не равнодушен к будущему республики и родного края. Программа направлена на ускоренный рост экономики регионов, входящих в состав ДФО и повышение уровня жизни дальневосточников. Ключевыми направлениями Национальной программы станут обеспечение опережающего развития здравоохранения, культуры и спорта, а также развитие экономики и науки. Эта программа определит и обеспечит перспективы развития нашего округа на последующие 13 лет, - отметил Баир Цыренов.

Судя по активности собравшихся на первые общественные слушания, люди это понимают. По подготовке предложений в Северобайкальском районе заранее было сформировано несколько рабочих групп, такие как ЖКХ, культура и образование, здравоохранение, которые озвучили около 30 предложений. Основная их часть касалась модернизации ЖКХ, улучшения транспортной доступности района, строительства международного аэропорта, новых котельных, очистных сооружений, ремонта дорог, строительства мостов. Кроме того население Нижнеангарска нуждается в новой поликлинике и культурно-спортивных учреждениях.

Жители Муйского района внесли предложения по полной электрификации БАМа, строительству автодороги Северобайкальск – Таксимо – Витим, развитию энергетики, реконструкции рыбзаводов в целях восстановления численности популяции омуля и многие другие.

Все присутствующие на слушаниях люди вносили свои предложения. Руководитель администрации главы и правительства Бурятии отметил высокую гражданскую активность жителей районов и оценил работу форумов как эффективную. Подобные встречи в эти дни проходят во всех районах республики.
Дальний Восток ДФО
 
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