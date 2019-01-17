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В Бурятии выдавать «Дальневосточный гектар» начнут с июля

В Бурятии выдавать «Дальневосточный гектар» начнут с июля
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru. Из архива
Участниками программы уже стали 73 тысячи россиян

С 1 июля 2019 года стартует первый этап реализации программы «Дальневосточный гектар» на территории Бурятии и Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.
В настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. 

Согласно данным Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ», россияне получили около 49 тысяч участков по программе «Дальневосточный гектар». Ещё по 5,7 тысячам заявлений уполномоченные органы направили положительные ответы. Таким образом, одобрено предоставление 55 тысяч участков, приёем 7 тысяч - в коллективной форме.

«Программа «Дальневосточный гектар» дает гражданам широкие возможности по выбору участка: в одиночку можно оформить участок площадью до одного гектара, но в составе группы можно получить надел до 10 гектаров. Эта возможность привлекает людей – около 13% заявлений на «дальневосточный гектар» поданы в коллективной форме. Участниками программы «Дальневосточный гектар» стали 72,7 тысяч человек», - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. «Как правило «коллективные гектары» оформляют для сельскохозяйственной и туристической деятельности, а также занятия прочими видами предпринимательства», - подчеркнул он.

Согласно исследованию Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, около 42% участников программы «Дальневосточный гектар» планируют построить себе жильё, 27% выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью и порядка 12% хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 11% получателей «гектаров» собираются реализовать проекты в туристической отрасли, а порядка 8% планируют открыть магазины, кафе, автозаправки и заниматься другими видами предпринимательской деятельности.

Наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморье – здесь граждане получили 16 тысяч участков. По 9,4 и 9,3 тысяч заявлений одобрено в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) соответственно. «Дальневосточные гектары» в Сахалинской области получили 8,3 тысяч граждан. Заявки на «дальневосточный гектар» оформляют преимущественно жители Дальнего Востока.

Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования участок можно безвозмездно получить в собственность или длительную аренду. Для освоения «дальневосточного гектара» предусмотрены меры господдержки – их перечень размещён на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Дальний Восток земля
 
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