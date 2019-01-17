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Преференции ДФО скоро начнут действовать в Бурятии

Преференции ДФО скоро начнут действовать в Бурятии
Экономика,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России.
Глава республики встретился с министром по развитию Дальнего Востока

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился министром по развитию Дальнего Востока Александром Козловы. В ходе рабочей встречи они обсудили вопросы интеграции республики в социально-экономическом пространстве ДФО. Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития России.

- Сегодня специально для Дальнего Востока создан целый ряд мер для улучшения инвестиционного климата и создания комфортных условий для жизни людей. В ближайшее время все эти преференции начнут действовать на территории Бурятии. Это и налоговые и административные льготы в рамках ТОР, и возможность работы с крупными инвесторами через Агентство по привлечению инвестиций, и помощь в подборе кадров для предприятий через Агентство по развитию человеческого капитала, и планы социального развития новых центров экономического роста региона: строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, центров культуры, спортивных сооружений. Работа предстоит большая, необходимо активизировать наши усилия на этом направлении, - сказал Александр Козлов.



Как рассказал глава региона, в настоящее время идёт формирование пула инвесторов, заинтересованных в реализации своих проектов в рамках территории опережающего развития (ТОР). Ожидается, что в ближайшее время с ними встретится первый замминистра минвостокразвития Сергей Тырцев. Предварительно обсуждается, что два инвестора уже готовы претендовать на будущий статус резидента ТОР.

- Правительство Бурятии работает над тем, чтобы воспользоваться всеми открывающимися возможностями в связи с переходом в ДФО. Появление ТОРа станет одним из драйверов социально-экономического развития республики. Получение всех преференций данного механизма поддержки инвестпроектов позволит быстрее их реализовать и получить отдачу. В рамках ТОРа мы намерены создать на территории Бурятии транспортно-логистический комплекс и сельскохозяйственные проекты, - сказал Алексей Цыденов.

До 25 января регион предоставит в минвостокразвития России заявки инвесторов, обосновывающие решения по формированию в республике территорий опережающего развития. Предложения будут рассмотрены на подкомиссии по вопросам реализации инвестпроектов на Дальнем Востоке 15 февраля. 



На той же подкомиссии планируется обсудить планы социального развития новых центров экономического роста регионов: строительство школ, детских садов, объектов здравоохранения, центров культуры, спортивных сооружений. Финансирование планов должно начаться уже к лету 2019 года.

До 1 апреля пройдёт отбор инвестиционных проектов, претендующих на получение поддержки на создание новой инфраструктуры. До 1 июня должна быть расширена маршрутная сеть магистральных, региональных и местных авиаперевозок. С 1 июля в международный аэропорт Улан-Уде смогут прибывать по электронным визам иностранные граждане 18 государств. С этого же времени начнётся выдача на территории республики «дальневосточных гектаров».

Как подчеркнул министр, для оперативного решения всех задач требуется слаженная работа всех федеральных министерств, ведомств и регионов.

- Необходимо обеспечить выполнения всех поручений главы государства в новых регионах Дальневосточного федерального округа, - сказал Александр Козлов. 
Дальний Восток
 
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