Медорганизации Забайкалья получили 9 машин «скорой»



В конце 2018 года девять медицинских организаций получили новые машины скорой медицинской помощи. Средства были выделены из резервного фонда правительства России. Сегодня ещё девять машин отправляются на службу в Читу и районы края.



Первые четыре автомобиля марки «ГАЗ» пришли в октябре прошлого года, немного позже пять машин марки «УАЗ» - в декабре.



- Машины класса «В» оснащены наркозно-дыхательным оборудованием, носилками, электрокардиографом, дефибриллятором, реанимационными наборами, одеялами с подогревом и другим необходимым для оказания медицинской помощи. Сегодня мы вручаем ключи от автомобилей ещё девяти медицинским организациям. Уверен, этот подарок станет отличным подспорьем в улучшении качества и доступности медицинской помощи. Автомобили дадут возможность оказывать медицинскую помощь больным и пострадавшим ещё более оперативно, - прокомментировал первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края Александр Мироманов.



Автомобили марки «Газель Соболь» отправятся в Петровск-Забайкальскую, Нерчинскую, Могойтуйскую центральные районные больницы и Агинскую окружную больницу. Автомобили марки «УАЗ Профи» - в Хилокскую центральную районную больницу и на станцию скорой медицинской помощи в Чите. Автомобили марки «УАЗ» в Газимуро-Заводскую, Нерчинско-Заводскую и Улетовскую центральные районные больницы.



Отметим, что существует три класса комплектации медицинских автомашин. Класс «А» - предназначен только для перевозки пациентов, класс «В» - для оказания скорой медицинской помощи силами фельдшерской бригады, класс «С» - возможно проведение реанимационных манипуляций.



В Забайкалье 70% техники имеет высокий процент износа. Потребность автомобилей класса «В» в крае составляет 54 единицы техники, заявка на 2019 год уже оформлена, сообщает пресс-служба правительства региона.

