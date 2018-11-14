В Бурятии начнут выпускать флюоритовый концентрат



Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки в Еравнинский район осмотрел строящиеся объекты на базе Эгитинского месторождения плавикового шпата, используемого в металлургической промышленности.



В декабре прошлого года между ООО «Друза» и правительством Бурятии было заключено соглашение о реализации инвестиционного проекта по освоению данного месторождения.



- Добыча флюорита востребована и на внешнем и внутреннем рынках. ГОК зарегистрирован в Бурятии, современное производство, соответствующее всем требованиям экологического законодательства, запланировано более 600 рабочих мест, зарплата будет выше средней по Бурятии. Помимо зарплаты, ещё и налоговые отчисления в республиканский бюджет. Безусловно, мы поддерживаем этот проект. Объём инвестиций - 18 млрд рублей. Слова уже перешли в дело - в следующем году в ноябре ожидается выпуск первой продукции, - подчеркнул Алексей Цыденов.







На сегодняшний день ООО «Друза» проведены комплексные инженерные работы, осуществляется строительство объектов ГОКа – построена ЛЭП, приобретены металлоконструкции, стройматериалы, модульная котельная, техника и маркшейдерское оборудование, начат монтаж конструкций ГОКа.



Первая очередь ГОКа уже готова. Вахтовый посёлок построен и благоустроен. В его строительстве было задействовано около 70 человек, строители, обслуживающий персонал. На предприятии сейчас трудятся 13 человек, когда месторождение будет введено в эксплуатацию, будет создано 619 рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

