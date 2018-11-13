В Улан-Удэ завершили строительство проблемного дома в 111 квартале

В ближайшие дни в квартиры начнёт поступать тепло
В Улан-Удэ завершилось строительство дома в 111 квартале от застройщика «Сити строй». Проблемный дом проверил Заместитель председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.
- На сегодня все работы практически завершены. В ближайшие дни в квартиры начнёт поступать тепло. Застройщик обещает до 16 ноября окончательно завершить строительство дома, - сообщает минстрой республики.
Как сообщал «Байкал-Daily»
, три проблемных застройщика в Улан-Удэ обещают ввести в эксплуатацию свои дома до конца года. На особом контроле у министерства ситуация с домами от застройщика «ДомСтройКомплект». Строительство жилого комплекса в 105 квартале ещё ведётся.
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В ближайшие дни в квартиры начнёт поступать тепло
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