В Улан-Удэ завершили строительство проблемного дома в 111 квартале



- На сегодня все работы практически завершены. В ближайшие дни в квартиры начнёт поступать тепло. Застройщик обещает до 16 ноября окончательно завершить строительство дома, - сообщает минстрой республики.



Как

Как сообщал «Байкал-Daily» , три проблемных застройщика в Улан-Удэ обещают ввести в эксплуатацию свои дома до конца года. На особом контроле у министерства ситуация с домами от застройщика «ДомСтройКомплект». Строительство жилого комплекса в 105 квартале ещё ведётся.

В Улан-Удэ завершилось строительство дома в 111 квартале от застройщика «Сити строй». Проблемный дом проверил Заместитель председателя правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.