Проезд по мосту будет бесплатным
Строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ начтут в следующем году. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции глава Бурятии Алексей Цыденов.
Ранее озвучивалось, что, возможно, проезд по мосту будет платным, однако Алексей Цыденов сообщил, что плату с автомобилистов решено не взымать.
- Мост будет бесплатным. Сейчас у нас уже идёт проектирование, контракт заключён, проектные работы ведутся, - рассказал глава Бурятии.
Торги на строительство моста удастся провести раньше, так как подрядчик по проектно-сметной документации сможет сдать её не в ноябре, а в июне.
Как сообщал «Байкал-Daily», 220-метровый новый мост будет состоять из шести полос движения и соединит между собой Октябрьский и Железнодорожный районы, исключая центр города.
Весной этого года место под строительство моста осмотрел бывший министр транспорта России Максим Соколов.
В октябре Алексей Цыденов предложил включить проект строительства моста через Уду в новый национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Строительство третьего моста в Улан-Удэ начнут в 2019 году
Экономика, Фото:
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