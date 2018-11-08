Жалоба поступила от местной жительницы
В Улан-Удэ закончили ремонт дороги по улице Партизанской. Ранее в региональное отделение Общероссийского народного фронта поступила жалоба от местной жительницы. Она заявила, что по улице огромные ямы.
Общественники направили запрос в комитет по строительству. До наступления холодов дорогу оперативно отремонтировали, сообщает пресс-служба ОНФ по Бурятии.
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Партизанской
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