В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Партизанской

Жалоба поступила от местной жительницы



В Улан-Удэ закончили ремонт дороги по улице Партизанской. Ранее в региональное отделение Общероссийского народного фронта поступила жалоба от местной жительницы. Она заявила, что по улице огромные ямы.



Общественники направили запрос в комитет по строительству. До наступления холодов дорогу оперативно отремонтировали, сообщает пресс-служба ОНФ по Бурятии.

