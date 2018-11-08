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ВСЖД: Поезда в Бурятии готовы к зиме

ВСЖД: Поезда в Бурятии готовы к зиме
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Заготовлено большое количество песка

Подвижной состав и пассажирская инфраструктура Восточно-Сибирской железной дороги полностью готовы к зимнему сезону, сообщает пресс-служба ВСЖД.

- Работа и последующая проверка проведены на 61 вокзале, 12 пассажирских павильонах и 896 пассажирских платформах. Заготовлено достаточное количество песка для обработки мест прохода пассажиров, платформ и перронов. Проведена ревизия всей экипировочной инфраструктуры. Парк пассажирских вагонов полностью готов к работе в зимних условиях, - говорится в сообщении.

Электропоезда, которые выйдут на маршруты зимой 2018-2019 годов, прошли комплексное техническое обслуживание и комиссионный осмотр.


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