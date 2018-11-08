ВСЖД: Поезда в Бурятии готовы к зиме

Заготовлено большое количество песка



Подвижной состав и пассажирская инфраструктура Восточно-Сибирской железной дороги полностью готовы к зимнему сезону, сообщает пресс-служба ВСЖД.



- Работа и последующая проверка проведены на 61 вокзале, 12 пассажирских павильонах и 896 пассажирских платформах. Заготовлено достаточное количество песка для обработки мест прохода пассажиров, платформ и перронов. Проведена ревизия всей экипировочной инфраструктуры. Парк пассажирских вагонов полностью готов к работе в зимних условиях, - говорится в сообщении.



Электропоезда, которые выйдут на маршруты зимой 2018-2019 годов, прошли комплексное техническое обслуживание и комиссионный осмотр.





