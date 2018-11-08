В Улан-Удэ подорожал бензин

Также выросла стоимость дизельного топлива



За неделю в Улан-Удэ увеличилась стоимость бензина марки АИ-92 на 70 копеек или 1,7 %, АИ-95 на 25 копеек или 0,6 %, АИ-98 на 42 копейки или 0,9 %. Дизельное топливо подорожало на 1,62 руб. или 3,5 %.



В Чите снизилась стоимость бензина марок АИ-92 на 69 копеек или 1,5 %, АИ-95 на 66 копеек или 1,4 %, АИ-98 на 67 копеек или 1,3 % и дизельного топлива на 45 копеек или 0,9 %.



В Иркутске стоимость бензина и дизельного топлива не изменилась. Об этом сообщают в управлении по информационной политике.

