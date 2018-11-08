В моногородах Бурятии отремонтировали дороги на 133 млн

Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги в Закаменске



На ремонт дорог в моногородах Бурятии в 2018 году было выделено 133,8 миллионов рублей. На 1 октября работы выполнены в объеме 95,5 миллионов рублей, сообщает пресс-служба минэкономики Бурятии.



В посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района отремонтирован проспект 70-летия Октября. Было уложено более 9 тысяч квадратных метров асфальта, восстановлены тротуары, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка, на что ушло 15,7 миллионов рублей.



В посёлке городского типа Селенгинск Кабанского района на автомобильных дорогах, проходящих по центральным улицам Кабанская – Декабристов, отремонтированы проезжая часть, тротуары, установлены дорожные знаки, ограждения проезжей части от тротуаров, построены остановки. Всего на это было выделено более 26 миллионов рублей.



Ещё 2 центральные улицы – Промышленная и Школьная, отремонтированы в моногороде Каменск Кабанского района. Здесь также обновлено дорожное полотно, построены тротуары и автобусная остановка, установлены лежачие полицейские. Общая стоимость работ составила почти 26 миллионов рублей.



Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги в Закаменске. Там уже проведены работы по земляному полотну. Работы не закончены в связи с неблагоприятными погодными условиями. С мая по сентябрь, по данным Бурятского гидрометцентра выдалось 47 дождливых дней.



Специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор», контролировавшие ход и качество выполнения работ на объекте, 4 раза приостанавливали работы, в связи с тем, что для укладки асфальтобетонной смеси, после каждого дождя требуется просушка слоёв основания. Работы обязательно будут завершены, и горожане получат отремонтированную центральную улицу протяженностью 2,6 километров, отмечают в минэкономики.



В перечень монопрофильных муниципальных образований (моногородов) входит шесть населённых пунктов Республики Бурятия: Гусиноозерск, Закаменск, Каменск, Саган-Нур, Северобайкальск и Селенгинск.

