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В Улан-Удэ подешевели сливочное масло и сахар

В Улан-Удэ подешевели сливочное масло и сахар
Экономика,  Фото:pixabay.com
Выросли цены на овощи и молоко

По данным статистики, за прошедшую неделю в Улан-Удэ подорожали картофель, капуста, морковь и помидоры в среднем на 2,03 руб. (на 2,7 %). Также выросли цена на молоко 2,5-3,2 % жирности на 1,20 руб. (на 5,4%). Подешевело масло сливочное на 5,4 %, сахар-песок на 1,65 руб. (на 3,2%), пшено на 76 копеек (на 1,5%).

В Чите подорожало пшено на 5,06 руб. (на 9,8 %), капуста, морковь и помидоры в среднем на 4,50 руб., мука пшеничная 58 копеек. руб. (на 1,7 %). Подешевели рыба замороженная неразделанную на 7,05 руб. или 3,7 %, свежие овощи (картофель, лук, огурцы) в среднем на 95 копеек или 1,9 %, яйцо куриное на 1,18 руб. или 1,7 %.

В Иркутске подорожал хлеб и булочные изделия из пшеничной муки высшего сорта на 4,39 руб. или 7,9 %, хлеб ржаной, ржано-пшеничный на 3,13 руб. или 5,7 %, масло подсолнечное на 1,47 руб. или 1,4 %. Снизились цены на картофель, лук, огурцы, помидоры на 3,51 руб. или 3,5 %, молоко 2,5-3,2 % жирности на 2,18 руб. или 3,1 %.


По информации управления по информационной политике.

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