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Федеральный телеканал рассказал о «выстаивающих всему назло» сельчанах Бурятии

Федеральный телеканал рассказал о «выстаивающих всему назло» сельчанах Бурятии
Экономика, 
Оттоку сельского населения в Бурятии был посвящён выпуск авторской программы Сергея Шаргунова. ВИДЕО

В начале ноября в эфир телеканала «России-24» вышел очередной выпуск авторской программы «Двенадцать» писателя Сергея Шаргунова. Автор размышляет о том, как остановить отток сельского населения в Бурятии.




«Далеко от столицы, в центре Азии, на границе с Монголией живёт огромная наша территория. Земля, которую нельзя терять», - отмечает Сергей Шаргунов.

В деревнях живёт 41% населения Бурятии. Сельчанам нужна помощь; если продолжится отток в Улан-Удэ и другие регионы, быть беде, ведь Бурятия – это прежде всего сельское хозяйство, говорится в программе «Двенадцать».

В Бурятии ведущий проехал по сёлам и поговорил с теми, кто не уехал со своей малой родины.

- Уйдут люди из сёл, и тогда конец этой великолепной и стратегически важной, приграничной территории. Это понимают и министры, и глава республики и первая встречная девушка, - говорит Сергей Шаргунов.

Сельчанка поделилась с ведущим:

- Раньше был колхоз, раньше это всё держалось очень хорошо, то есть были рабочие места. Колхоза у нас как такового уже нет и молодым специалистам некуда приехать работать. Если будут рабочие места и перспектива, то, конечно, люди будут оставаться и возвращаться. Люди же любят свою землю.

Побывал писатель и в улусе Хошун-Узур, где когда-то был совхоз имени Ленина. Люди и по сей день возделывают свою землю. В селе ведущий пообщался с работниками культуры и местными врачами, которые произвели на него хорошее впечатление.

- Прекрасное место, прекрасное село, прекрасные люди, - восклицает ведущий.

Побывал Сергей и в гостях у женщины-фермера, хозяйство которой насчитывает почти 3000 голов отборного племенного скота.

- У нас живут семейские, именно они почему-то на моей кандидатуре остановились, решили меня поставить у руля этого хозяйства. Первое время они даже собственными деньгами меня финансировали, - поделилась фермер Галина Дабаева.

Показаны в передаче «Двенадцать» и красочные кадры из Мухоршибири, доказывающие – жизнь на селе не остановилась.

- Если дальше подрубать не будут, то село выстоит. Благодаря тому, что народ экономный и трудолюбивый, - поделился фермер Эдуард Мейер.

Глава Бурятии Алексей Цыденов признался Сергею Шаргунову, что его дочь, ученица третьего класса, взялась за научную работу по бурятской породе овец «буубэй».

- Наша задача – создать такие условия, чтобы молодёжь осознанно выбирала свою будущую жизнь на селе. Там должна быть социальная инфраструктура – детские сады, школы, медицинское обеспечение. И, безусловно, рабочие места, - сказал глава республики.

Не обошлось в передаче и без упоминания семейских, оставшихся верными своим традициям. Сейчас в республике около 200 тысяч потомков старообрядцев.

- Всё сочетается: народы, веры, усталость и бодрость, тяжесть труда и при этом самоотверженность, когда находятся те, кто доказывает, что можно выстоять и выстаивают всему на зло на своей земле, которую нельзя терять. Эти люди не красуются в ток-шоу и на обложках глянца, но в этих сёлах где до Москвы, как до луны они скромно и упрямо, ежедневно, годами воюют за то, чтобы была Россия. За нас за всех и за самих себя, - подытожил Сергей Шаргунов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году яркий фильм о сельчанах Бурятии «Своя земля» снял режиссёр Никита Михалков.

Справка:

Сергей Шаргунов — российский писатель, журналист, общественный и политический деятель, радио- и телеведущий. Депутат Государственной Думы седьмого созыв с 5 октября 2016 года. Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого «Коммунистической партией Российской Федерации».

Лауреат национальной премии «Большая книга», независимой премии «Дебют» в номинации «Крупная проза», государственной премии Москвы в области литературы и искусства, итальянских премий «Arcobaleno» и «Москва-Пенне», горьковской литературной премии, дважды финалист премии «Национальный бестселлер».

Книги Шаргунова переведены на итальянский, английский, французский, сербский языки.

С 1 июля 2012 года — главный редактор сайта «Свободная пресса». Член общества русской словесности и патриаршего совета по культуре.

телевидение фермеры
 
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