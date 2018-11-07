Федеральный телеканал рассказал о «выстаивающих всему назло» сельчанах Бурятии

«Далеко от столицы, в центре Азии, на границе с Монголией живёт огромная наша территория. Земля, которую нельзя терять», - отмечает Сергей Шаргунов.

В начале ноября в эфир телеканала «России-24» вышел очередной выпуск авторской программы «Двенадцать» писателя Сергея Шаргунова. Автор размышляет о том, как остановить отток сельского населения в Бурятии.

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