Росгидромет получил новое судно для проведения комплексного экологического мониторинга озера Байкала
Научно-исследовательское судно водоизмещением 237 тонн названо в часть климатолога Аркадия Вознесенского, сообщает «Интерфакс».
Судно в течение четырёх лет строило ООО «Гидротехник» на Иркутском водохранилище по федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».
- Специально под навигацию 2019 года для судна разработана программа. Речь идёт о комплексных экспедициях по северу Байкала, отборе гидрохимических и гидрологических проб по всему озеру. Судно также будет завозить продуты на труднодоступные станции на Байкале, - сообщил журналистам начальник отдела эксплуатации флота ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Дмитрий Александров.
Судно сможет брать пробы воды с глубины от 0,5 метра до 1380 метров, а также исследовать микроорганизмы, уточняет «Интерфакс».
Мониторингом Байкала займётся новое научное судно
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