Мониторингом Байкала займётся новое научное судно

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

Росгидромет получил новое судно для проведения комплексного экологического мониторинга озера Байкала



Научно-исследовательское судно водоизмещением 237 тонн названо в часть климатолога Аркадия Вознесенского, сообщает «Интерфакс».



Судно в течение четырёх лет строило ООО «Гидротехник» на Иркутском водохранилище по федеральной целевой программе «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».



- Специально под навигацию 2019 года для судна разработана программа. Речь идёт о комплексных экспедициях по северу Байкала, отборе гидрохимических и гидрологических проб по всему озеру. Судно также будет завозить продуты на труднодоступные станции на Байкале, - сообщил журналистам начальник отдела эксплуатации флота ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Дмитрий Александров.



Судно сможет брать пробы воды с глубины от 0,5 метра до 1380 метров, а также исследовать микроорганизмы, уточняет «Интерфакс».



