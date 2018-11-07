Этот самолёт заменит «кукурузники»
Производство трёх опытных образцов лёгкого транспортного самолёта «Байкал» (ТВС-2ДТС), который заменит Ан-2 («Кукурузник»), начнётся на Улан-Удэнском авиазаводе в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя холдинга «Вертолёты России».
- Проект самолёта разработан, документация сдана в производство. Производство первых трех опытных образцов начнётся в Улан-Удэ в 2020 году. В 2021 году начнётся их серийное производство, — сказал представитель холдинга.
ТВС-2ДТС — легкомоторный самолёт, разработанный Сибирским научно-исследовательским институтом авиации имени Чаплыгина для замены Ан-2, который эксплуатируется сегодня региональной авиацией. Новый самолёт планируется использовать для решения проблемы низкой транспортной доступности отдалённых населённых пунктов, решения государственных задач по оказанию экстренной медицинской помощи, тушения лесных пожаров и для сельскохозяйственных работ. Одно из требований к самолёту — возможность посадки на грунтовые взлётно-посадочные полосы, воду и лёд. Судно оснащается турбовинтовым двигателем TPE331-12UAN американской компании Honeywell.
Серийное производство самолета должно начаться в 2021 году на Улан-Удэнском авиационном заводе. Первым эксплуатантом станет якутская авиакомпания «Полярные авиалинии».
Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2018 года о новом самолёте «Байкал» был снят специальный фильм.
Новый лёгкий самолёт «Байкал» в Улан-Удэ выпустят в 2020 году
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