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Авторынок Улан-Удэ: Выбора становится больше

Авторынок Улан-Удэ: Выбора становится больше
Экономика, 
Среди лидеров продаж – Toyota и Mazda

На сайте «Дром.Ру» появился краткий обзор авторынка Улан-Удэ за последний месяц. Начало октября не принесло особых изменений на авторынок Улан-Удэ. Продажи держались на том же уровне, что и раньше. Однако во второй половине месяца ассортимент автомобилей начал увеличиваться, что, возможно, повлияло и на увеличение сделок, говорится в публикации.

Пользуются спросом микроавтобусы Toyota Noah, Toyota Town Ace, Toyota Lite Ace и т.д.

«А вот отечественный сегмент значительно обеднел. Резко снизилось число продукции «АвтоВАЗа», однако продажи все же есть», - отмечают исследователи.

Как и всегда, большую часть зарубежного ассортимента составляет Toyota. К лидерам можно отнести Camry, Corolla, Corolla Fielder, Wish. Среди других марок стоит выделить Mazda Familia, Nissan Tiida, Nissan Sunny, Honda Fit.

Также повышенным спросом пользуются Toyota Corolla Runx, Nissan March, Nissan AD.

Цены на автомобили в сравнении с прошлыми месяцами особо не изменились, они так же немного превышают среднее значение на Drom.ru. Бюджет покупателей в основном до 400 тыс. рублей, отмечается в публикации.

автомобили
 
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